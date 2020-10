APAV defende criação de Comissões para Pessoas Adultas em Situação de Vulnerabilidade

O objetivo, diz a APAV neste Dia Internacional do Idoso, seria proteger os direitos da população acima dos 65 anos.Esta é uma de 30 recomendações, que resultam do relatório "Portugal Mais Velho", da autoria da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian.

PSP atenta às condições de vida dos idosos

A PSP também tem estado atenta às condições de vida dos idosos, no âmbito da operação Solidariedade Não Tem Idade.A polícia encaminhou mais de meia centena de idosos para instituições de apoio, por se encontrarem em situação de fragilidade, em casa.O intendente Hugo Guinote, chefe da divisão de Prevenção Pública e Proximidade da PSP, adianta à Antena 1 que, desde maio, foram feitos mais de seis mil contactos. A pandemia não teve influencia nos números, mas sim no contacto feito.A 9ª edição da operação decorreu entre 18 de maio e 25 de setembro com mais de dois mil polícias envolvidos.