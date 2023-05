APAV pede que se denunciem situações de eventual mendicidade forçada

Ouvida pela Antena 1, a coordenadora do Serviço de Apoio à Vítima de Lisboa, Joana Menezes, dá conta de alguns sinais que devem fazer soar os alarmes.Pelo menos 12 crianças terão sido vítimas de mendicidade forçada em Portugal, entre 2019 e 2021.São dados divulgados hoje pelo Jornal de Notícias, com base em informações da Polícia Judiciária que refere, no entanto, que a realidade deve ser ainda mais grave.Essas crianças são apanhadas em rede internacionais de tráfico humano em que se compram menores para serem, depois, escravizados, explica Joana Menezes, da APAV.Na dúvida, o melhor é sempre relatar os casos que possam parecer suspeitos, pede a APAV.