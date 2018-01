Apelo de Marcelo suscita resposta dos partidos

Na mensagem Marcelo Rebelo de Sousa pediu também reinvenção do Governo para voltar a ganhar a confiança dos portugueses.



Nas reações dos partidos à mensagem de ano novo do Presidente da República, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda frisou que a reinvenção é importante mas a consolidação também.





João Dias Coelho, do Partido Comunista, não pede reinvenção para 2018 mas medidas concretas para o país.Quem também não se refere a reinvenção é o Partido Social Democrata. O porta-voz José Matos Rosa disse que o Governo não está disposto a mudar e que só tem um objetivo.Com críticas ao Governo também o Partido Popular, através de Nuno Melo sublinhou que o que se passou de positivo em 2017 não foi mérito do GovernoO Partido “Os Verdes” emitiu o seu comentário em comunicado. O partido ecologista quer mais do que reinvenção e pede vontade política, meios e ação para mudanças estruturais no país.