APEMIP diz que é urgente desbloquear licenciamento de novas casas

Foto: Sandra Henriques/Antena1

O Banco de Portugal avisa que há sinais de sobrevalorização dos preços no mercado imobiliário



No relatório de estabilidade financeira de junho, divulgado hoje, o BdP explica que na segunda metade do ano passado começaram a surgir "alguns sinais" nesse sentido, embora limitados.



O BdP adianta que no ano passado 80% do investimento no mercado imobiliário comercial português foi efetuado por não residentes, maioritariamente fundos.



O presidente da APEMIP (Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal) diz que já tinha deixado alguns avisos nesse sentido. Em declarações à Antena 1, Luís Lima diz que é urgente desbloquear o licenciamento de novas casas.