Apenas 16% dos trabalhadores aderiram à greve, refere CTT

Rafael Marchante - Reuters

A administração dos Correios garante também que todas as lojas do país estão de portas abertas.



O diretor de recursos humanos dos CTT, António Marques, desmente os 70 por cento de adesão avançados por José Arsénio, secretário-geral do sindicato dos trabalhadores dos correios, telecomunicações e serviços.



Esta tarde os trabalhadores dos CTT vão realizar uma manifestação, entre o Marquês de Pombal e a residência oficial do primeiro-ministro.



Entretanto o ministro do Planeamento e Infraestruturas garantiu esta sexta-feira que já está a ser analisada a situação dos CTT.



Pedro Marques explicou que o grupo de trabalho já teve as primeiras reuniões e elogiou o comportamento da ANACOM e dos próprios correios neste processo.