Apenas 32 por cento dos cancros são descobertos através de rastreio

Apenas 32% das mulheres com cancro da mama descobriram a doença através de um rastreio. Um estudo do Instituto de Ciências da Saúde da Católica analisou como vivem e quais são as necessidades das doentes, as preocupações dos profissionais de saúde e as dificuldades com que se deparam no dia-a-dia.