Apenas três distritos escapam às chamas

A situação mais complicada nesta altura vive-se no distrito de Vila Real em Parada do Pinhão.



O fogo descontrolou-se, a aldeia está cercada pelas chamas.



Outros incêndios que estão a concentrar mais meios são em Aveiro na mealhada, Alvaiázere, Ferreira do Zézere que passou para Vila de Rei, e Carvalhosas, em Coimbra.



Nesta altura, há 16 incêndios que não estão controlados. Há mais de 30 meios aéreos a ajudar as operações de combate às chamas.

Várias Aldeias foram evacuadas.



Nos últimos quatro dias, os incêndios já provocaram 42 feridos. Desde a meia noite, já se registaram 176 incêndios. Portugal accionou o Mecanismo Europeu de Protecção Civil.