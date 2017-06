Aplicação de cartografia militar disponível em julho

Lusa 23 Jun, 2017, 13:49 | País

"Quando estou numa situação no terreno preciso de saber onde estou, de onde venho e para onde vou. Esta aplicação permite responder a estas perguntas em qualquer ponto do terreno, sem ter acesso à internet, de forma autónoma", disse hoje à Lusa o Tenente-Coronel Rui Dias, chefe de repartição de desenvolvimento e gestão de informação Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE).

O responsável, que falava na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) à margem da apresentação pública daquela aplicação, explicou que a solução "foi desenvolvida, inicialmente, para potenciar a utilização da cartografia militar no seio do Exército e que, com a criação RAME [Regimento de Apoio Militar de Emergência], foram feitos alguns ajustamentos para responder às solicitações daquele regimento".

A aplicação de cartografia `offline` para dispositivos móveis foi criada por quatro alunos do curso de engenharia informática do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).

A aplicação, hoje apresentada pelo CIGeoE na iniciativa "Open Days" da ESTG, pode ser utilizada, no terreno, pelos Bombeiros [e] a Proteção Civil, no terreno, no combate a fogos, permitindo um acompanhamento, em tempo real, das operações e a gestão dos meios envolvidos.

O Tenente-Coronel Rui Dias adiantou que a solução, que "ainda não foi testada em contexto operacional", dá "uma representação do terreno, uniforme, a nível nacional".

"Não nos limitamos a uma rede viária e aos pontos de interesse que, vulgarmente, estão disponíveis nas aplicações. Nesta aplicação temos desde o terreno, à hidrografia, rede viária, construções, obstáculos", especificou.

"A carta militar tem muita informação, por vezes, é complicado em situações de `stress` saber onde estamos no terreno e associar essa posição à carta militar. Esta aplicação liberta o utilizador desse problema e da questão de orientação", acrescentou.

Além do "rigor" da cartografia militar, o Major João Afonso adiantou que um dos fatores diferenciadores desta para as restantes aplicações reside no facto de enviar as coordenadas dos dispositivos que têm a aplicação instalada para um servidor que está no CIGeoE e que permite ver, através de visualizadores específicos, a localização desses dispositivos no terreno".

"Este aspeto é bastante importante e uma mais-valia, por hipótese, num centro de operações que esteja a controlar uma operação, qualquer, no terreno", referiu.

O diretor do curso de informática, Jorge Ribeiro, sublinhou que, com esta parceria com o Exército, quatro alunos "podem ver, no terreno, a prática do saber fazer", aplicando "as várias competências" adquiridas ao longo da formação académica.

A aplicação foi apresentada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em abril, no dia do CIGeoE.