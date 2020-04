Apoio a 41 famílias para reabilitar habitações previsto para maio

Há seis meses, a população açoriana preparava-se para a chegada do furacão, pondo trancas às portas, consolidando janelas e protegendo tudo o que podia ser protegido.

A previsão era de que o grupo mais afetado fosse o Ocidental (Flores e Corvo), mas que os efeitos, especialmente a agitação marítima, se fizessem sentir ainda com grande intensidade nas restantes ilhas, particularmente no grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira), e assim foi.

Na noite de 01 para 02 de outubro de 2019 o Lorenzo passou ao largo do arquipélago, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores, com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, de caminho para a Irlanda.

A rajada máxima detetada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera foi registada na estação meteorológica do Corvo e marcava 163 quilómetros/hora.

Apesar da intensidade do vento, foi a agitação marítima o que causou mais danos, com uma ondulação que terá chegado aos 15 metros, afetando várias infraestruturas portuárias e de apoio à pesca, redes viárias e em habitações.

No que toca às habitações, o grupo Central foi o mais fustigado.

No rescaldo, a Secretaria Regional da Solidariedade Social recebeu 41 candidaturas a apoios para a reabilitação de habitações, num total de 326.248 euros de prejuízo, dos quais a maioria, 207.213 euros, dizem respeito à ilha do Faial.

Segundo os dados fornecidos pela tutela a agência Lusa, das 10 famílias desalojadas, seis eram do Faial, de onde chegaram 24 candidaturas para reabilitação.

Houve ainda três famílias desalojadas em São Jorge, ilha onde se registaram 10 candidaturas, e uma nas Flores, sendo que as restantes candidaturas a apoios são da ilha do Pico (uma) e da Graciosa (cinco).

O departamento governamental avançou ainda que as famílias que apresentaram candidaturas serão ressarcidas em maio e que "os candidatos têm de apresentar as faturas e respetivos documentos de despesa para reabilitação das suas habitações durante o mês de abril".

As famílias desalojadas "estão em casa de familiares, ou em casas da região ou suportadas pela mesma, através da Direção Regional da Habitação" ou do Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA), esclareceu a secretaria.

O ISSA apoiou ainda 26 famílias, num valor de quase 105 mil euros, para fazerem face às perdas materiais, nomeadamente com eletrodomésticos ou mobiliário.

Uma das zonas mais afetadas pelo furacão foi a baía do Porto Pim, na freguesia de Angústias, ilha do Faial. É lá que moram as vizinhas Hermínia Santos e Maria de Jesus, com quem a Lusa tinha falado uma semana depois do furacão e que confirmam já ter recebido o montante relativo ao recheio da casa. Contudo, acreditam agora que a pandemia do novo coronavírus atrase os apoios à reabilitação das habitações.

À Lusa, Hermínia Santos conta que "iam chamar as famílias para assinar os contratos no mês de março", mas "está tudo em `stand-by` devido à covid-19".

Quando lhe é dito que o executivo estima ter o processo terminado em maio, desconfia: "Pois, devem estar à espera que, com a ajuda de Deus, isto passe depressa. Estão eles e estamos nós todos, porque o meu marido está no desemprego e é complicado também".

"A gente sabe que está a decorrer o processo e temos de ter paciência, não está em atraso porque eles querem, mas devido à situação da covid-19", prossegue.

A primeira noite de outubro foi passada em branco. Até às 04:00, as vizinhas iam trocando mensagens, para saberem se era preciso alguma coisa, mas, a certa altura, as mensagens pararam, contaram na altura.

"Eram 08:15, eu já tinha água pela cintura", afirmou então Hermínia.

Depois disso, esteve três dias em casa da irmã. Perdeu muita coisa, mas também conseguiu aproveitar outras, como os sofás ou a cama, o suficiente para voltarem para casa: "Tive colegas e pessoas que se juntaram e ajudaram. Temos agora os bens essenciais para morarmos, e estou na minha casa". A casa, que é só de um piso, foi toda afetada e precisa de uma nova cobertura.

Maria de Jesus mora na casa de Porto Pim há 33 anos. A água causou-lhe estragos em todo o rés-do-chão. Ativou o seguro, mas o montante que lhe foi atribuído, de 3.800 euros, não chega para os prejuízos, que estimava que ascendessem aos 10 mil euros, contou em outubro.

Também já recebeu o apoio da Segurança Social, que canalizou para arranjar a cozinha, danificada pela água do mar, e para pintar o rés-do-chão da casa.

"Agora estou à espera, porque o telhado levantou um bocado, estou à espera do que me vão dar", explica, acrescentando que precisava de uma porta nova, rodapés e tomadas.

Para esta moradora, a destruição causada pelo furacão Lorenzo teve um forte impacto psicológico: "Estive aí dois meses em que não tinha cabeça para mexer em nada [...]. Embora já esteja muito melhor, já estava a repor-me, mas com isto da covid-19 estava a ir-me abaixo. Disse `não, não pode ser`, e continuo a tomar a medicação que o médico me receitou na altura".

"A gente, depois de perder o que perdemos - eu falo por mim -, acho que a gente perde um bocado o entusiasmo, o gosto pelas coisas", admite Maria de Jesus.