Apoio à mobilidade de deficientes tarda em chegar

Há quem tenha de esperar dois anos pela resposta do Estado a pedidos como cadeiras de rodas elétricas ou adaptação de carros.



A Segurança Social admite, como conta a jornalista Rosa Azevedo, que muitos dos pedidos efetuados nos últimos anos ainda não foram resolvidos.



Continua pendente a maioria dos processos de apoios a deficientes relativa ao ano passado.



Na edição esta terça-feira do Jornal de Notícias fica a saber-se o exemplo de um tetraplégico que aguarda pelo subsídio para a compra de uma cadeira de rodas desde 2017.



O ministério do Trabalho e da Segurança Social garante que este ano vai ter mais dinheiro para estes apoios. Estão reservados 20 milhões de euros quase o dobro do disponível em 2016.