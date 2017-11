Apoio em 2016 a casal canadiano acidentado vale prémio Fair Play a Moto Clube do Porto

Lusa30 Nov, 2017, 18:57 | País

A distinção aconteceu no decurso na Gala da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que decorreu em Andorra, "sendo pela primeira vez entregue a um clube de vocação mototurística", acrescentou o Moto Clube do Porto (MCP), na sequência do apoio dado a um "casal canadiano que sofreu um acidente em Portugal, já depois do FIM Mototour of Nations, em setembro de 2016".

No comunicado enviado à agência Lusa, o MCP relata que "John e Beth Pineo sofreram um grave acidente de viação alguns dias depois do evento, organizado por aquele clube e no qual haviam participado, "ficando internados no Hospital de Viana do Castelo".

Assim que souberam do acidente, "os diretores e sócios do clube portuense tudo fizeram para que nada faltasse aos canadianos, repetindo a postura que, no passado, "valeu o resgate de um camarada acidentado na Mauritânia, Ilídio Neto, em risco de ver uma perna amputada".

"Durante mais de cinco semanas e de forma diária", os sócios do MCP "não deixaram que nada faltasse ao casal Pineo, ajudando a minorar situação tão gravosa com apoio e amizade", numa dedicação que chegou à cedência de alimentos e "tratando das necessidades de lavandaria e comunicação", num acompanhamento que só terminou no momento do regresso do casal ao Canadá.

O apoio prestado valeu também ao MCP receber, em fevereiro deste ano, o Fulvio Callimaci Suporters Award, "condecoração atribuída pela Federação Canadiana de Motociclismo e entregue pela presidente da federação canadiana durante a Conferência de Comissões da FIM".

O evento que decorreu em Andorra teve a presença de John Pineo, para além do presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, entre outros.