Após as cheias. Marcelo elogia resistência e anota contas a prejuízos

“Para ver como se avança” na recuperação dos bens perdidos, sustentou o Chefe de Estado, “é preciso fazer o levantamento dos prejuízos”.Rodeado de populares na freguesia de Ereira,, como constatou no local o repórter da rádio pública Horácio Antunes.

Antena 1Marcelo quis deixar elogios a populações, autarcas e à Proteção Civil: “Ainda é mais impressionante a capacidade que demonstraram os autarcas, o presidente da Câmara, as juntas de freguesia, os presidentes de junta, a capacidade de resistência das populações, do povo, a estrutura de Proteção Civil e a colaboração das várias instituições”.

Antena 1“E depois, só vendo é que se tem a noção exata daquilo que, pela televisão, já impressiona muito, mas que é diferente quando se vê passados tantos dias como está a água, o nível da água. Portanto,”, sublinhou.

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se durante a tarde deste sábado aos locais, no Baixo Mondego, mais atingidos pelas cheias, que causaram três mortos e deixaram 144 pessoas desalojadas.



Outra das mensagens deixadas pelo Presidente da República nesta deslocação a localidades do Baixo Mondego foi a de que “há coisa que é preciso fazer rápido – e o senhor ministro [do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes] disse”.

”, continuou.O Presidente da República insistiu ter constatado “uma grande força de vontade das populações”: “Todas as populações, mas aqui concretamente o povo de Ereira é um povo muito resistente, muito forte, com grande amor à camisola, com grandes raízes à terra e que, de facto, luta, luta, luta e, como disse o presidente da Junta de Freguesia, está sempre disponível para ir à luta”.

“Vou observar, vou ver”

A deslocação do Presidente da República a Montemor-o-Velho foi acertada com o presidente da Câmara local, Emílio Torrão. Marcelo Rebelo de Sousa foi também acompanhado pelo ministro do Ambiente.

“Se o problema é maior, as soluções não são exatamente as mesmas do passado”, vincou Marcelo aos jornalistas em Formoselha, concelho de Montemor-o-Velho.



Após a passagem das depressões Elsa e Fabien por território de Portugal continental, Marcelo Rebelo de Sousa fez publicar uma nota a prometer deslocar-se à região do Baixo Mondego, onde colapsaram dois diques.“Vou observar, vou ver, e vou contactar com a realidade, conforme prometi, no tempo adequado, que é estabilizada a situação e não durante o período crítico, exatamente o mesmo que adotei em relação aos incêndios. Entendo que ganho em perceber o que se passou e aquilo que está a ser pensado”, diria na véspera de Natal.A depressão Elsa abateu-se sobre o país entre 18 e 20 de dezembro, seguida, no dia 21, pela depressão Fabien.. Mas houve também estradas e ferrovia condicionadas e danos na rede elétricas que afetaram milhares pessoas, desde logo na Região Centro.c/ Lusa