Após confrontos. PSP deteve sete adeptos do do Borussia Dortmund no Bairro Alto

A PSP espera 50 mil adeptos no Estádio de Alvalade, dos quais cerca de dois mil são do do Borussia Dortmund. Na passada noite, sete adeptos alemães foram detidos depois de confrontos com as forças de segurança.