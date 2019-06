Após oito meses. Pescadores podem retomar captura de sardinhas

Carlos Santos Neves - RTP03 Jun, 2019, 09:25 / atualizado em 03 Jun, 2019, 11:19 | País

O limite foi definido entre Portugal, Espanha e a Comissão Europeia. E situa-se acima da proposta inicial de Bruxelas, que apontava para 10.300 toneladas. A frota portuguesa poderá pescar 66,5 por cento do total.



“Face aos dados do recurso que temos, vamos começar a pesca com 10.799 toneladas entre Portugal e Espanha, o que corresponde a 7.181 toneladas para a frota portuguesa, das quais cinco mil até ao final de julho”, explicava na passada sexta-feira o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, em declarações à agência Lusa.A Associação das Organizações dos Produtores da Pesca do Cerco defende que a captura ibérica de sardinha pode aproximar-se de 16.500 toneladas.





Ainda segundo o governante, as estimativas apontam “para uma ligeira recuperação da biomassa”. Contudo, admitiu José Apolinário, “é necessário continuar os esforços”.



“Reconhecemos que esta ligeira recuperação se deve muito aos esforços que o sector tem vindo a desenvolver”, sublinhou o secretário de Estado, para acrescentar que “essa recuperação tem que ser visualizada e consolidada com base nos dados científicos”.



O Executivo aguarda, por ora, dados dos cruzeiros científicos da primavera. Mas enfatiza desde já que “as estimativas, em termos de biomassa, estão ainda distantes dos pontos de referência ideais”, mesmo tendo em conta a expectativa de “ligeira recuperação”.



“Com os dados de que dispomos neste momento, pensamos que as 10.799 toneladas fazem um equilíbrio entre o estado do recurso e o reforço da pesca”, afirmou o secretário de Estado das Pescas, quando questionado sobre a possibilidade de a quota vir a atingir as 15 mil a 16 mil toneladas, o teto defendido pelo sector.



José Apolinário invocou um recente parecer do Conselho Internacional para a Exploração do Mar a sugerir que Portugal e Espanha não capturassem mais de sete mil toneladas de sardinhas.



Em despacho publicado a 15 de maio no Diário da República, o Governo indicava que, até ao final do mês de junho, a quota para este período, de cinco mil toneladas, seria distribuída entre “o grupo de embarcações cujos armadores ou proprietários são membros de organizações de produtores (OP) reconhecidas para a sardinha e o grupo de armadores ou proprietários que não são membros de OP reconhecidas para a sardinha, correspondendo a cada um dos grupos, respetivamente, 4.925 toneladas e 75 toneladas”.



A ANOP Cerco assinala que os cruzeiros científicos da primavera do ano passado calcularam a biomassa com mais de um ano em 18.400 toneladas.

“Um certo desconto”

Também a Associação Nacional das Organizações dos Produtores da Pesca do Cerco (ANOP Cerco) recorreu, há uma semana, aos dados do Conselho Internacional para a Exploração do Mar – ICES, na sigla inglesa. Mas fê-lo para sustentar que a captura partilhada por Portugal e Espanha pode chegar a cerca de 16.500 toneladas.“De acordo com o estudo publicado no passado dia 14 de maio pelo ICES, as capturas ibéricas de sardinha no ano de 2019 poderão chegar a 16.450 toneladas se a biomassa com mais de um ano for estimada em 200.000 toneladas", lê-se numa nota divulgada a 27 de maio pela ANOP Cerco.Os produtores propugnam também que as conclusões do ICES são coincidentes com a posição do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.“Uma das principais conclusões apresentadas é a afirmação categórica que se desconhece o atual e o futuro nível da produtividade da sardinha, pelo que qualquer um dos quatro cenários descritos no Relatório devem ser considerados como prováveis níveis de produtividade dopara os próximos anos”, prossegue o texto da ANOP Cerco.“As conclusões salientam que as regras de exploração HCR5 e HCR6 atingem o objetivo do Plano de Gestão e Recuperação da Sardinha Ibérica e cumprem o critério de precaução do ICES”, sinaliza a mesma estrutura.De acordo com o estudo do ICES, a regra de exploração HCR6, que liga o volume da biomassa de sardinha com mais de um ano às possibilidades de captura anual, constitui a que melhor traduz “o compromisso entre cumprir o objetivo de recuperação de Plano de Gestão e Recuperação da Sardinha Ibérica, o critério de precaução do ICES a longo prazo e a manutenção da atividade da pesca”.Entrevistado na edição desta segunda-feira do, o presidente da ANOP Cerco, Humberto Jorge, reafirmou a posição da associação, advogando que “as recomendações do ICES têm de ser interpretadas com um certo desconto”.“As nossas expectativas são grandes e muito positivas, uma vez que temos a perceção de que há maior abundância de sardinha e também uma maior distribuição de sardinha pela costa portuguesa”, começou por afirmar o responsável.Humberto Jorge frisou que “a melhoria dos recursos” se deve “aos muitos sacrifícios que o sector, os pescadores e os armadores fizeram nos últimos anos”.