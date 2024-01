Após segundo adiamento. Detidos na Madeira voltam ao Campus de Justiça para interrogatório

, em Lisboa.A informação foi avançada aos jornalistas, durante a tarde de segunda-feira, por uma funcionária judicial, à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde se esperava que os interrogatórios tivessem começado às 14h00. Isto após um primeiro adiamento no sábado.

Os três arguidos suspeitos de corrupção encontram-se detidos desde a última quarta-feira. Passaram a quinta noite nas instalações da Polícia Judiciária em Lisboa.



À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, o advogado de Avelino Farinha garantiu que não foram os requerimentos da defesa a ditar o adiamento das diligências., afirmou Raul Soares da Veiga, para acrescentar que as defesas tencionam aceder “a todo o processo”, dado que este “já não está sujeito a regime do segredo de justiça interno”., apontou ainda o causídico.Por sua vez, o advogado do ex-autarca do Funchal Pedro Calado, Paulo Sá e Cunha, voltou a questionar o tempo de detenção dos arguidos., fez notar.Também o advogado de Custódio Correia, André Navarro de Noronha, considera que se impõe refletir sobre o funcionamento do sistema judiciário., estimou.Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia foram detidos na sequência de perto de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias levadas a cabo pela Polícia Judiciária na Madeira, nos Açores e em diferentes zonas do continente.Em causa, nesta investigação, estão suspeitas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

c/ Lusa