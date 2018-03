Após tornado. Comunidade cigana de Faro recusa voltar para casa

O comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1 Bernardo Pires de Lima refere que, com a vitória do Movimento 5 Estrelas, os italianos estão agora entre o extremismo e o populismo.

Cláudia Pascoal vence e representa Portugal na Eurovisão

A canção “O Jardim” de Cláudia Pascoal vai representar Portugal no Festival da Eurovisão. As 14 canções da final do Festival da Canção desfilaram no domingo pelo Pavilhão Multiusos de Guimarães.