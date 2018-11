App Geo Sénior para ajudar idosos em casos limite

Reuters

É um desafio lançado pela Junta de freguesia da Estrela em Lisboa, que pretende envolver a comunidade local para através de uma aplicação no telemóvel sinalizar casos limite, que precisem de ajuda.



Uma plataforma digital que torna mais eficaz a Rede de resposta integrada que já existe nesta freguesia de Lisboa, mas que pode deixar ainda de fora situações de isolamento por não serem do conhecimento de quem tem a missão de ajudar.



Esta plataforma digital de sinalização de idosos em situação vulnerável, entra agora numa fase de ações de formação e divulgação, para estar no terreno no primeiro trimestre do póximo ano. É uma nova resposta , que aproveita as novas tecnologias para melhor ajudar quem precisa.