A medida foi anunciada esta tarde pelo primeiro-ministro.António Costa justifica a decisão com o cenário económico mais favorável e adianta que está garantida a sustentabilidade da segurança social.





Ouvida pela Antena 1, a presidente da Associação dos Pensionistas e Reformados aplaude esta medida. Maria do Rosário Gama este aumento vai permitir ultrapassar a injustiça verificada no início do ano.