Apreendida cocaína para 35 mil doses individuais no aeroporto de Lisboa

Segundo a PJ, a cocaína apreendida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ encontrava-se "meticulosamente dissimulada" no interior da bagagem do cidadão estrangeiro que viajava "de um país da América do Sul para Lisboa".

O arguido, de 34 anos, foi submetido a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.

A PJ refere que a operação contou com o apoio da PSP, designadamente da Divisão de Segurança Aeroportuária do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A investigação prossegue, numa altura em que se registam frequentes apreensões de cocaína no aeroporto de Lisboa.