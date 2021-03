Apreensão cocaína. João Loureiro já foi ouvido pela PJ em Lisboa

Declarações no âmbito do inquérito sobre o caso da apreensão de mais de meia tonelada de cocaína no interior do avião onde viajou no Brasil. À RTP, o empresário diz estar "aliviado" pela "forma rápida e profissional" como o processo está a decorrer.