Apreensão de droga no Brasil. DCIAP tem inquérito em curso

"Relativamente à situação mencionada, confirma-se a existência de um inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O mesmo encontra-se sujeito a segredo de justiça, pelo que não é possível prestar informação adicional", adiantou a PGR, em resposta à RTP.





A Polícia Federal (PF) brasileira apreendeu a 10 de fevereiro meia tonelada de cocaína escondida num avião particular que devia voar da cidade de Salvador com destino a Portugal, tendo já para iso as devidas autorizações. A droga seria encontrada durante uma inspeção que agentes da PF fizeram ao avião estacionado na pista do Aeroporto Internacional de Salvador.







Na última sexta-feira, o antigo presidente do Boavista João Loureiro foi ouvido durante várias horas pela Polícia Federal (PF) brasileira na cidade de Salvador, onde foram "extraídos arquivos" do seu telemóvel.



Numa declaração enviada à Lusa, no final do depoimento, João Loureiro, que constava da lista de passageiros, confirmava ter "prestado declarações como testemunha junto das autoridades competentes em Salvador", frisando contudo estar "absolutamente alheio a tudo que se passou".



"Como tal, fiz questão de continuar no Brasil até ser ouvido, porque quis dar a cara perante quem de direito, e quem não deve não teme. Aliás, aquando da apreensão em Salvador eu estava em São Paulo, o que é absolutamente factual e está provado. Agora, que cumpri a obrigação a que me propus, tratarei de calmamente organizar o meu regresso a Portugal", explicou João Loureiro.

um responsável da Polícia Federal apresentou entretanto uma versão diferente dos factos, garantindo que João Loureiro faz parte de uma lista de cinco suspeitos que estão a ser investigados por indícios de tráfico de droga e branqueamento de capitais. No entanto,

Segundo o jornal i, o coordenador-geral do Departamento de Repressão a Drogas fez saber que as autoridades brasileiras pediram à Polícia Judiciária a identificação do património de João Loureiro em Portugal e no Brasil, bem como os dados financeiros do antigo presidente do Boavista.



Em causa está a apreensão pela polícia brasileira de 500 quilos de cocaína com destino a Portugal, escondida num avião particular do qual João Loureiro integrava a lista de passageiros.



De acordo com a Polícia Federal, Loureiro foi ouvido durante quatro horas, período em que "apresentou a sua versão dos factos" e que será "comparada com as demais provas do inquérito".



"Foram extraídos arquivos do celular [telemóvel], como mensagens e fotografias, com a autorização do passageiro, e serão analisados para ver se se conferem o que foi declarado", indicaram as autoridades.

A PF frisava ainda que o antigo presidente do Boavista e filho de Valentim Loureiro ficaria autorizado a "regressar a Portugal quando quiser", mas "foi advertido a informar qualquer mudança de endereço".

