Aprovação da despenalização da eutanásia motiva reações diversas

O projeto de lei do Partido Socialista foi o mais votado com 127 votos a favor, 86 contra e 10 abstenções, mas os projetos de Bloco de Esquerda, PAN, Verdes e Iniciativa Liberal, também foram aprovados.



Os projetos de lei aprovados baixam agora à comissão parlamentar de assuntos constitucionais para que seja elaborado um documento comum.



O jornalista João Torgal seguiu os momentos mais significativos do plenário parlamentar e ouviu as reações dos deputados envolvidos no debate.