Aprovação de obra para reparar vedação de Tancos demorou mais de dois meses

RTP 06 Jul, 2017, 09:22 | País

O jornal indica que a Direção Geral do Orçamento declarou a 24 de março que havia “cabimento orçamental” para que fosse reconstruída a vedação da base militar de Tancos, estando a obra orçamentada em 388.680 euros. O documento, a que o DN teve acesso, é assinado pelo major-general Fernando Gomes da Direção de Finanças do Exército.



Uma vez que a obra tem um valor superior a 299 mil euros, teria ainda de receber luz verde do ministro da Defesa. Entre a declaração de “cabimento orçamental” e a autorização de Azeredo Lopes, passaram 73 dias.



O tempo começa a contar ainda nos corredores do Exército. O Diário de Notícias explica que demorou mais de um mês até que o ministro da Defesa recebesse o pedido para que a verba fosse autorizada. O documento, feito a 24 de março, dá entrada apenas a 3 de maio no Ministério, 40 dias depois da aprovação pela Direção de Finanças do Exército.



No Ministério, novo processo. O pedido de “concordância prévia” demora 33 dias a ser assinado pelo ministro da Defesa. Contactado pelo DN, a tutela justifica a demora pelo facto de, apesar de ser apenas uma “concordância prévia”, terem de ser consultados vários órgãos dentro do Ministério.



O documento é assinado por Azeredo Lopes no dia 5 de junho, sendo dado conhecimento ao Exército a 6 de junho. No dia 9 do mesmo mês, o despacho é enviado para publicação em Diário da República. A publicação acontece no dia 30 de junho, ficando viabilizada a “Reconstrução da Vedação Periférica Exterior no Perímetro Norte, Sul e Este dos Paióis Nacionais de Tancos”.



A publicação chegou já depois de o local ter sido assaltado. O roubo de material militar foi tornado público a 29 de junho. O Exército confirmou já que entre o material de guerra furtado dos Paióis Nacionais de Tancos estão granadas, munições de nove milímetros, "granadas foguete anticarro", granadas de gás lacrimogéneo e explosivos, mas não divulgou quantidades.

Para além do problema da vedação, o sistema de videovigilância não estava operacional, uma situação que se prolonga há dois anos. Depois do assalto, o Governo apressou-se e decidiu antecipar a reparação do sistema de vigilância para este ano.Apesar do material perigoso que é guardado naquela base militar do centro do país, a reparação do sistema de vídeo não foi uma prioridade nos últimos anos. O jornalavançou na quarta-feira que o Exército investiu cerca de 400 mil euros em sistemas de videovigilância desde 2015. A base de Tancos não fez parte do leque de investimentos.O roubo de Tancos está já a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, estando em causa suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional.O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e a investigação está a cargo da Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.