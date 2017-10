Aprovada audição de Azeredo Lopes pedida pelo PS para "atualizar informação"

Lusa25 Out, 2017, 18:47 | País

O coordenador dos deputados do PS na comissão de Defesa, José Miguel Medeiros, justificou o requerimento afirmando que "há factos novos, justifica-se uma atualização da informação" numa nova audição parlamentar, ainda sem data prevista.

O deputado do PS referia-se à recuperação, na localidade da Chamusca, Santarém, de quase todo o material militar furtado na base de Tancos, divulgada pela Polícia Judiciária Militar no passado dia 18.

Para o PSD, disse o deputado Costa Neves, "aumentou a nebulosa com o achamento do material militar na Chamusca", sendo necessário apurar "as responsabilidades políticas, operacionais e funcionais" sobre o que se passou.

O deputado afirmou esperar que o ministro da Defesa "não se esconda por trás do inquérito de âmbito criminal para fugir às questões sobre a responsabilidade política" e admitiu requerer a audição do chefe do Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte.

Congratulando-se com a recuperação do material furtado, o deputado do CDS-PP João Rebelo admitiu ter baixas expectativas quanto às respostas que o ministro da Defesa dará na audição parlamentar.

Se o ministro "quisesse responder já o tinha feito", disse. O deputado do CDS-PP António Carlos Monteiro lembrou que permanecem sem resposta vários pedidos de informação sobre as circunstâncias em que desapareceu o material de guerra da base de Tancos, divulgado a 29 de junho pelo Exército.

Jorge Machado, do PCP, insistiu que "há esclarecimentos a prestar" por parte do ministro, sobre "o que é que aconteceu e como".

Em comunicado, a Polícia Judiciária Militar anunciou que recuperou na madrugada do dia 18, na região da Chamusca, a 21 quilómetros da base militar de Tancos, o material de guerra furtado, em colaboração com o núcleo de investigação criminal da Guarda Nacional Republicana de Loulé.