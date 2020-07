Aprovada pelo Governo a APP Covid

Está pronta e aprovada pelo governo a aplicação para telemóvel "Stay Away Covid". Depois de salvaguardada a questão da proteção de dados, o Conselho de Ministros deu luz verde para entrar em funcionamento até ao final do mês. É mais uma ferramenta para ajudar na prevenção da doença. Em termos práticos, depois de se inscrever, o utilizador vai receber um alerta no caso de ter estado em contato com algum caso positivo.