Aprovado o fim da cobrança de algumas taxas extraordinárias pelas universidades

O projeto de lei do PSD, que previa o fim da cobrança de taxas extraordinárias pelas universidades, foi aprovado com os votos a favor de PSD e CDS, e a abstenção das restantes bancadas.



A deputada social-democrata Margarida Mano explica o que está em causa.



Foi ainda aprovado um projeto de lei do PSD que prevê que os alunos e as associações de estudantes tenham um papel ativo na avaliação das instituições de ensino superior. Este projeto de lei passou porque o Bloco de Esquerda se absteve e não votou ao lado de PS e PCP.