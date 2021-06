Aprovado projeto da futura central fotovoltaica na Herdade da Torre Bela

A Agência Portuguesa do Ambiente aprovou o projeto com um parecer favorável, embora condicionado à aplicação de medidas de minimização dos impactos, mas nenhuma relacionada com a zona de caça.



A Agência conclui que as espécies da zona de caça não têm particular interesse de conservação.



Apesar de ter detetado efeitos negativos na fauna de répteis e anfibios, os impactos sobre os animais de caça nunca são considerados como relevantes.