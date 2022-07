AR adia revisão do Regimento para setembro a pedido do PSD e com aprovação do PS

Inicialmente, o grupo de trabalho, onde estão a ser discutidas iniciativas de todas as bancadas, tinha fixado como objetivo que as propostas de revisão do Regimento fossem a votos no último plenário antes das férias, no dia 21 de julho.

No entanto, hoje, no início da reunião, foi comunicado que o PSD solicitou que "o prazo a conclusão deste processo seja prolongado até ao início de setembro", para que "não seja terminado sem tempo para a ponderação e encontro do necessário equilíbrio da solução final para o regimento".

O requerimento foi aprovado com votos a favor de PSD e do PS, contra do Chega e abstenção da IL, BE, PCP, Livre e PAN.

O coordenador do grupo de trabalho, o socialista Pedro Delgado Alves, marcou desde já a próxima reunião para 06 de setembro, às 15:00, e fixou com meta que as propostas vão a votos no primeiro plenário depois das férias parlamentares.

Ao contrário das restantes bancadas, que criticaram o adiamento, o PS não se pronunciou politicamente sobre o pedido do PSD, limitando-se Pedro Delgado Alves a dar nota dos procedimentos a seguir com o adiamento.