AR analisa petição que alerta para um Tejo cada vez mais poluído

Foto: RTP

Aos projetos de resolução apresentados por CDS-PP, BE, PAN, PEV, PCP e PSD, junta-se agora uma petição apresentada pelo Movimento pelo Tejo - proTejo "contra a poluição do rio Tejo e seus afluentes".



Os mais de 4500 peticionários pedem à Assembleia da República que recomende ao Governo atuar junto das instâncias europeias e do Governo espanhol com vista ao encerramento da Central Nuclear de Almaraz.



Pedem ainda que exista uma legislação no sentido de existir uma "ação rigorosa e consequente da fiscalização ambiental contra a poluição, crescente e contínua, que cada vez mais devasta o rio Tejo e seus afluentes", entre outras medidas.



Paulo Fernando da Graça Constantino um autores da petição refere que nos últimos anos, a poluição no rio Tejo tem aumentado e que essa poluição é cada vez mais visível.