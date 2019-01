Ar ártico. Aviso amarelo devido ao frio

RTP10 Jan, 2019, 09:36 / atualizado em 10 Jan, 2019, 11:36 | País

Para Bragança, o IPMA prevê que os termómetros cheguem aos três graus negativos.



O aviso amarelo é o menos grave e corresponde a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



A informação do IPMA relativa aos próximos dias dá conta de um "aumento do desconforto térmico" entre quinta-feira (dia 10) e sábado (dia 12), prevendo-se "a substituição gradual de uma massa de ar polar por uma massa de ar com características de ar ártico sobre Portugal continental, transportada do interior do continente europeu".



"Como consequência, a temperatura mínima deverá descer no dia 10 no interior norte e centro, especialmente na Beira Alta, onde, nas terras altas, as descidas poderão ser da ordem de 5 a 8 graus Celsius. Assim, os valores da temperatura mínima deverão variar genericamente entre 2 e 6 graus Celsius, sendo inferiores no interior norte e centro, onde variarão aproximadamente entre -4 e 1 graus", descreve o instituto, acrescentando que ocorrerá também uma descida das temperaturas máximas.



Para sexta-feira, prevê-se que estas diminuições de temperatura se estendam ao restante território (com reduções de 2 a 4 graus Celsius, no caso da mínima).



Neste dia, "a temperatura máxima deverá variar aproximadamente entre 10 e 14 graus Celsius, sendo inferior no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, onde será inferior a 8°C, e ligeiramente superior em alguns locais do litoral sul".



As previsões apontam para um "aumento do desconforto térmico" até sábado, tendo em conta a intensificação do vento, que nas terras altas poderá ser de até 50 quilómetros/hora.



Por vezes, até meio da manhã de sábado, poderão ocorrer rajadas de 65 quilómetros/hora, em especial nas regiões Norte e Centro.



"Prevê-se igualmente formação de geada a chegar junto ao litoral. De referir que desde o início de janeiro têm-se verificado noites frias, isto é, valores da temperatura mínima do ar inferiores aos valores médios e mesmo inferiores aos valores que só ocorrem em 10 por cento dos casos (percentil 10)", destaca o IPMA.



No entanto, registaram-se também dias quentes (com valores de temperatura máxima superiores aos valores médios e mesmo superiores aos valores que só ocorrem em 10% dos casos).



Entre 1 de janeiro e quarta-feira, os menores valores da temperatura mínima (-7 graus) foram registados nos dias 5 e 6 em Miranda do Douro e Chaves, respetivamente.



Os mais altos valores da temperatura máxima verificaram-se o dia 2 em Rio Maior (20.8 graus) e no dia 1 em Braga (20.5 graus).

Planos de contingência ativados

Na sequência das previsões de frio, vários municípios anunciaram medidas de apoio aos sem-abrigo, com a abertura de espaços para pernoita.



Em Lisboa, a Câmara Municipal ativou o plano de contingência para os sem-abrigo. O município vai oferecer refeições quentes, agasalhos, cobertores e cuidados médicos a que dorme na rua.

Centros de Saúde com horários alargados

O Pavilhão do Casal Vistoso, onde vai ficar instalado o Dispostito Integrado de Apoio, está preparado para acolher cerca de 200 pessoas por dia.As estações de Santa Apolónia, Intendente, Saldanha, Oriente e Rossio vão estar abertas durante toda a noite.O plano de contingência vai estar ativo enquanto se mantiver a vaga de frio.Também a Legião da Boa Vontade vai fazer um reforço da entrega de agasalhos e bebidas aos sem-abrigo em Lisboa e no Porto.A Legião da Boa Vontade apela ainda à doação de agasalhos, mantas, cobertores e sacos cama.Em Almada, a Câmara Municipal disponibilizou um espaço quartel dos Bombeiros Voluntários para servir uma refeição quente e permitir a pernoita dos sem-abrigo.Évora também ativou o plano de contingência para apoiar as 36 pessoas sem-abrigo atualmente existentes no concelho.A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo reforçou o alargamento do horário dos Centros de Saúde. A medida serve para evitar o caos nas urgências hospitalares devido à vaga de frio.Vinte e nove centros de saúde vão funcionar com horário alargado durante a semana. No sábado serão 45 e no domingo 34.Manuela Peteleiro, Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, esclareceu como vai ser feito o alargamento diário de duas horas.A região de Lisboa e Vale do Tejo abrange mais de três milhões e 600 mil utentes.A ministra da Saúde, Marta Temido, apela para o uso da linha telefónica SNS 24 em caso de suspeita de doença, considerando “a melhor alternativa às urgências” até para “evitar contágios”."As pessoas devem sempre ligar para a linha em caso de gripe ou outra sintomatologia", frisou, lembrando os casos não urgentes que chegam às urgências, provocando "filas de espera nos hospitais".Marta Temido acrescentou que, em média, apenas 20 por cento das chamadas diárias de utentes com sintomas de gripe necessitaram de ser encaminhadas para as urgências hospitalares.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que acompanhou a visita, crê que o pico da gripe não terá sido ainda atingido, remetendo "informação mais fiável" para os dados que são atualizados semanalmente, às quintas-feiras, pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge no boletim da gripe.O plano de contingência sazonal será estendido a centros de saúde de outras regiões caso os médicos responsáveis entendam que se justifique, adiantou Marta Temido.A ministra reconheceu que, apesar do aumento de 30 por cento do número de utilizadores da linha telefónica do Serviço Nacional de Saúde em 2018, comparativamente a 2017, é preciso continuar a reforçar o apelo à sua utilização.