Partilhar o artigo Arcebispo elogia "milagre" no Recife que sustentou canonização dos pastorinhos Imprimir o artigo Arcebispo elogia "milagre" no Recife que sustentou canonização dos pastorinhos Enviar por email o artigo Arcebispo elogia "milagre" no Recife que sustentou canonização dos pastorinhos Aumentar a fonte do artigo Arcebispo elogia "milagre" no Recife que sustentou canonização dos pastorinhos Diminuir a fonte do artigo Arcebispo elogia "milagre" no Recife que sustentou canonização dos pastorinhos Ouvir o artigo Arcebispo elogia "milagre" no Recife que sustentou canonização dos pastorinhos

Tópicos:

Ceará, Construído, Leiria, Olinda, Papa Arcebispo, Recife, Rádio,