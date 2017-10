Área ardida é a maior da última década

RTP06 Out, 2017, 14:09 | País

"O ano de 2017 apresenta, até ao dia 30 de setembro, o quinto valor mais baixo em número de ocorrências e o valor mais elevado de área ardida desde 2007", refere o relatório. O pior ano em área ardida registou-se em 2003, com 425.839 hectares ardidos, seguido do ano de 2005, com 339.089 hectares.



Os grandes incêndios florestais queimaram este ano mais de 192 mil hectares de espaços florestais, sendo responsáveis por 89 por cento da área ardida.



O maior dos grandes incêndios em área ardida este ano foi o da freguesia de Várzea dos Cavaleiros, em Castelo Branco, que destruiu 29.758 hectares, correspondendo a um total de 76 por cento de área ardida no distrito.



O segundo maior incêndio foi o de Pedrógão Grande, em Leiria, que queimou 27.464 hectares, provocando 64 mortos e destruindo cerca de 500 habitações. O terceiro maior incêndio lavrou em Góis, Coimbra, que destruiu 17.521 hectares.



Os distritos do Porto, Braga e Viseu foram os que tiveram maior número de ocorrências com, respetivamente, 3.462, 1.468 e 1.353 hectares ardidos.As áreas protegidas terrestres ocupam cerca de 712 mil hectares e os terrenos submetidos ao regime florestal 523 mil, dos quais 55 mil são matas nacionais e 468 mil em perímetros florestais.





Estes valores resultam na destruição de mais de 20 mil hectares na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), responsáveis por 72 por cento da destruição do Monumento Natural das Portas de Ródão e quase 53 por cento da Paisagem Protegida da Serra da Gardunha.



O Parque Natural do Douro Internacional teve a maior extensão de área ardida em áreas protegidas até à data, com 7.392 hectares, totalizando cerca de 8,5 por cento da área total do parque.



A Lusa revela que o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais do Centro de Investigação Comum da Comissão Europeia, conjugando a análise de imagens de satélites Sentinel e Landsat, estima que 13.657 hectares de terrenos submetidos ao regime florestal arderam.



Dos incêndios em matas nacionais e perímetros florestais, o ICNF destaca o perímetro florestal da Serra da Estrela pela maior superfície ardida (1.850 hectares).



Os perímetros florestais que se destacam pelas elevadas taxas de destruição são os de Castelo Novo e de Alcongosta, no Fundão, e de Louriçal, em Castelo Branco, com mais de 93 por cento de área afetada.



A mesma fonte indica que a única mata nacional afetada foi a da Covilhã, com um total ardido de 32,3 por cento, que corresponde a quase 128 hectares.



O relatório do ICNF analisa o período entre um de janeiro e 30 de setembro, indicando que a área ardida este ano representa mais do dobro da média anual para o período homólogo.

Condições meteorológicas

Tendo em conta as condições meteorológicas adversas que tornam favoráveis a propagação de incêndios florestais, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, decretou 85 dias de alerta especial de nível amarelo ou superior do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), 19 dos quais já no mês de setembro.



O Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que mais de 80 por cento de Portugal Continental encontrava-se no mês de setembro em seca severa.



A 30 de setembro, cerca de 81 por cento do território estava em seca severa, 7,4 por cento em seca extrema, 10,7 por cento em seca moderada e 0,8 por cento em seca fraca.



O mês de setembro em Portugal continental foi considerado o mais quente dos últimos 87 anos, classificando-se como extremamente seco.



c/ Lusa