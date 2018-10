Área ardida e número de incêndios descem em relação à média da última década

RTP25 Out, 2018, 11:56 / atualizado em 25 Out, 2018, 12:48 | País

O número de incêndios rurais (12.003), registados entre 1 de janeiro e 23 de outubro, caiu 43 por cento face à média dos últimos 10 anos. Também a área ardida representa um decréscimo de 69 por cento, em relação à média da última década.







boletim estatístico , publicado esta quinta-feira, antes da reunião de Conselho de Ministros que se realizou na Tapada Nacional de Mafra, revela que o número dos incêndios é "o segundo mais reduzido" da década. A área ardida é apenas superior à registada nos anos de 2008 e 2014.





De acordo com o Ministério da Administração Interna, as reduções verificadas resultam da "aposta na sensibilização da população, a implementação dos programas 'Aldeia Segura' e 'Pessoas Seguras', o reforço da vigilância, patrulhamento florestal e fiscalização através do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) e Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR".







Os dados do MAI indicam que foram detidas 149 pessoas por suspeita de crime de incêndio florestal e levantados 7.549 contraordenações pela não limpeza de terrenos.



O Ministério da Administração Interna revela ainda que foram identificados 805 suspeitos pelo crime de incêndio florestal, além de se terem registado 336 contraordenações devido a queimadas e 621 devido a queima de sobrantes e realização de fogueiras.



Extremos de temperatura geram novos desafios

De acordo com o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as equipas de combate enfrentam agora novos desafios, em virtude dos extremos de temperatura que se verificaram a partir de 1 de agosto.





“Estamos a ter períodos seguidos de temperaturas recorde, com impactos tanto no sistema natural como no sistema humano”, declarou Jorge Miranda.

“Estamos a atingir continuamente extremos de temperatura. Em agosto tivemos os quatro dias mais quentes do século XXI e o mês de Setembro mais quente desde 1930 e provavelmente desde o seculo XIX”, acrescentou.





A rede SIRESP foi reforçada com quatro estações móveis, foi dada mais formação aos utilizadores e colocados elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) no Centro de Operação e Gestão do SIRESP nos grandes incêndios.





Na apresentação dos dados do MAI relativos aos incêndios, o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas considera que as mudanças na deteção e coordenação de meios contribuíram para fazer a diferença.











Este ano, passou a existir um dispositivo permanente composto por elementos dos GIPS da GNR, Equipas de Intervenção Permanente (EIP) nos corpos de bombeiros, Força Especial de Bombeiros e Equipas de Sapadores Florestais e dez meios aéreos ao longo de todo.





Para a prevenção, as autoridades destacam o impacto da linha de crédito de 50 milhões de euros para as autarquias locais.



O presidente do IPMA sublinha que será necessário alterar os procedimentos das autoridades em relação a incêndios e a fenómenos meteorológicos. “Tivemos na mesma semana se continuava o período de combate aos incêndios rurais ou se começava o período de defesa contra as tempestades pós-tropicais”, disse.A Autoridade Nacional de Proteção Civil sublinha que a análise estratégica feita diariamente terá contribuído para a redução do número de incêndios e da área ardida.Duarte da Costa considera que houve mais e melhor deteção e despacho imediato de meios.