Arguido agrediu funcionária do Tribunal de Matosinhos

A agressão ocorreu quando um dos seguranças se viu obrigado a retirar o telemóvel das mãos de um arguido que estava a fotografar as testemunhas e os queixosos do processo no qual está a ser julgado, por maus tratos a animais.



O homem acabou por agredir a funcionária do tribunal a quem foi entregue o telemóvel.



O Sindicato dos Oficiais de Justiça avisa que este tipo de situações só pode ser evitada com o reforço da segurança nas instalações dos tribunais.