Armando Vara explicou origem de conta na Suíça

Foto: Miguel A. Lopes, Lusa

É a primeira vez que sai de Évora desde que se apresentou para cumprir uma pena de cinco anos de cadeia pelo processo Face Oculta. A viagem até ao tribunal central em Lisboa durou hora e meia.



Armando vara foi inquirido durante mais de 2 horas e meia pelo Juiz Ivo Rosa. Veio como testemunha da filha. Mas foi interrogado como arguido.



E pela primeira vez desde que foi detido em Julho de 2015 explicou a origem do dinheiro que acumulou na Suíça. Disse que foi tudo honorários por trabalhos como consultor. Foram mais de 2 milhões de euros em honorários.



O Ministério Público garante que o milhão de euros que chegou à conta de Vara em Junho de 2008 seriam luvas do empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos a Vale do Lobo.



O antigo administrador do banco desmentiu qualquer favorecimento.

Armando Vara voltou a assumir toda a responsabilidade na criação de dois offshores e nas movimentações bancárias, dizendo que a filha apenas cumpriu indicações suas.



Esta terça-feira deu entrada na relação o recurso em que o Ministério Público pede uma caução de meio milhão de euros a Vara, apesar de este estar preso em Évora.



Outro dos arguidos do processo, Joaquim Barroca ainda está sujeito a uma caução de 400 mil euros.



O procurador responsável pelo processo apenas admite baixar o valor para metade.



Este mês vão ser interrogados outros dois arguidos do processo: a ex-mulher de Sócrates no dia 25 e o primo do ex-primeiro-ministro no dia 28.