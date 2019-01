Armando Vara vai ficar detido por três crimes de tráfico de influência

Foto: Lusa

O antigo ministro socialista vai cumprir uma pena de cinco anos de prisão efetiva depois de ter sido condenado, em 2014, por três crimes de tráfico de influência, no âmbito do processo Face Oculta. O antigo ministro perdeu o recurso para o Tribunal Constitucional.



Esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso, os autos baixaram ao Tribunal de Aveiro, onde o julgamento decorreu, para que a juíza titular do processo pudessem emitir o mandado de condução ao estabelecimento prisional para cumprimento de pena.



O processo foi despachado esta tarde. Armando Vara tem agora três dias para se apresentar no Estabelecimento Prisional de Évora, onde vai cumprir uma pena de cinco anos, depois de um longo processo, recordado aqui pela jornalista Cristina Santos.



É o culminar de um longo processo. O antigo ministro tem de se entregar voluntariamente, caso contrário será cumprido o mandado de detenção.