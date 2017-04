Armazém da Maia que ardeu estava "em situação irregular"

RTP 12 Abr, 2017, 15:51 / atualizado em 12 Abr, 2017, 16:23 | País

O vereador da Proteção Civil da Câmara da Maia, Mário Neves, revelou que a fábrica "labora há alguns anos em situação irregular", correndo em tribunal um processo movido pela autarquia.



"Mas não se pode relacionar a falta de licenciamento com o sinistro. Sei que cumpriam as medidas de autoproteção. Sabíamos, aliás, que iam cessar a laboração dentro de 15 dias. Os factos conduziram à cessação antecipada e de forma mais dramática", afirmou Mário Neves.



Segundo o autarca, a preocupação atual da proteção civil da câmara da Maia, relaciona-se com "questões de saúde pública e a proteção da população".



No entanto, Mário Neves Indicou estar "tranquilo" porque o que lhe foi comunicado pelos bombeiros é que está "tudo calmo e controlado".

Cinco feridos

O incêndio provocou cinco feridos, dois graves e três ligeiros, todos com queimaduras.



Segundo o INEM, os dois feridos graves e um dos ligeiros foram transportados para o Hospital de São João, os outros dois feridos ligeiros foram assistidos no hospital de Gaia.

Oito corporações

O primeiro registo da “chamada de alerta” do INEM aconteceu cerca das 11h30 e no local estiveram oito corporações de bombeiros: Moreira da Maia, Matosinhos-Leça, Leça do Balio, Pedrouços, Leixões, Portuenses, Ermesinde e S. Mamede de Infesta.



Cerca das 14h30, os bombeiros davam o incêndio como terminado, estando “em período de vigilância”. Um curto-circuito poderá estar na origem das chamas. No local permanecem seis viaturas e 18 operacionais.



Manuel Carvalho, comandante dos Bombeiros Voluntários da Maia, revelou que a “vigilância será mantida”, garantindo que “não existe perigo para a população nem para a fábrica vizinha”.



As chamas atingiram também dois camiões cisterna e quatro carros e uma fábrica de garrafas de oxigénio situada ao lado da oficina que se encontra "parada por precaução".



Apesar da proximidade da fábrica ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, o incêndio “não afetou em momento algum a descolagem ou aterragem de aviões”, afirmou fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal, citada pela agência Lusa.