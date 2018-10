Arménio Carlos reforça necessidade de combater precariedade

Foto: Antena 1

Arménio Carlos esteve esta terça-feira reunido com a inspetora-geral do Trabalho e denunciou ainda o número cada vez maior de empresas a fechar a porta aos sindicatos.



Nesta reunião com a inspectora-geral do Trabalho, a pedido da CGTP, a Intersindical exigiu também uma resposta mais rápida da ACT a processos de salários em atraso, violação de direitos de parentalidade ou do direito à greve.