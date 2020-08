Arouca com mais de 130 casos ativos de covid no concelho

No lar da Casa do Povo de Alvarenga, 63 por cento dos utentes e funcionários estão infetados. Já em Vila Verde, no distrito de Braga, contam-se 66 positivos, enquanto no Louletano Desportos Clube o plantel está em casa, havendo positivos entre familiares da equipa técnica.