Arouca cria corredor florestal de 12 km com espécies mais resistente ao fogo

Lusa 18 Abr, 2017, 10:58 | País

Segundo revelou hoje à Lusa o presidente da Câmara Municipal, o projeto, a ser monitorizado ao longo de dez anos, arrancará em setembro com a plantação de cerca de 80 mil árvores dispostas por uma faixa de terreno com 10 metros de largura a partir da estrada, no percurso entre o centro da vila e os passadiços do Paiva.

"Vamos usar cinco espécies de árvores autóctones que são mais resilientes e não deixam crescer grande vegetação sob as suas copas - sobreiros, castanheiros, bétulas, cerejeiras e carvalhos - e depois assumiremos a gestão deste corredor ao longo de dez anos, antes de devolvermos essa responsabilidade aos proprietários", explicou José Artur Neves.

"Nos nossos contactos com os donos dos terrenos, 99% deles mostraram-se entusiasmados com o projeto e só um é que se recusou a participar, por preferir plantar apenas eucalipto, que rende mais financeiramente", observou o autarca.

Mas, realçou, "essa espécie é precisamente a que queremos evitar, não só pelos riscos enormes que representa em caso de incêndio, mas também porque é ela que tem vindo descaracterizar toda a floresta portuguesa".

O objetivo do projeto-piloto da Câmara de Arouca é estabelecer uma cortina arbórea de proteção contra incêndios florestais e também contribuir para o embelezamento da paisagem natural do concelho, apostando em espécies que, nas últimas décadas, foram sendo substituídas por eucaliptos.

José Artur Neves referiu que a medida surge na sequência da recente alteração legislativa mediante a qual "a gestão do território florestal passou a ser incumbência dos municípios".

Com base nessas novas competências, a autarquia contactou os proprietários com terrenos no trajeto entre a vila de Arouca e os passadiços do Paiva, do que resultou que aqueles cederam à autarquia o direito de aceder às suas terras para aí proceder à plantação das novas árvores. A Câmara caberá também gerir essa área, recorrendo a técnicos especializados para monitorizar o crescimento de cada espécie e o seu comportamento em caso de fogo.

Caso a avaliação do projeto-piloto se revele positiva, José Artur Neves quer depois "alargar a medida a todo o concelho, o que implicará muitos milhões de árvores". Já a contar com resultados favoráveis, anuncia, aliás, a ampliação dos viveiros municipais, "para haver capacidade de resposta" a essa procura.

Entretanto, o autarca propõe-se também "reestruturar o Plano Diretor Municipal" para aí refletir as novas responsabilidades da Câmara no que se refere ao ordenamento florestal. "Temos um ano para tratar disso", concluiu.