Arquipélago da Madeira com aviso meteorológico laranja a partir da meia-noite

De acordo com a informação no 'site' do IPMA, estão previstos "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoadas", uma situação que está em vigor até ao meio-dia de quarta-feira.



O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, abrange a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo.



A parte norte da Madeira continua sob aviso amarelo.



Também a capitania do Funchal recomendou que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo devido às previsões de má visibilidade no mar do arquipélago.



Por seu turno, o Serviço Regional de Proteção Civil emitiu um documento com recomendações à população, apontando que as condições atmosféricas adversas devem prolongar-se até sábado.



Por isso, aconselha especiais precauções aos condutores, como redução de velocidade, atenção aos congestionamentos de tráfego e aos lençóis de água, e afastamento de zonas propícias as inundações.



Também se pede especial cuidado na circulação e na permanência junto de áreas arborizadas, devido a perigo de queda de árvores ou outros detritos.



Recomenda-se ainda que as pessoas tenham em atenção a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e a limpeza de inertes que possam ser arrastados.