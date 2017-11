Arquipélago da Madeira sob avisos por chuva e vento até terça-feira

Lusa25 Nov, 2017, 12:53 | País

O aviso amarelo para chuva (períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoada) estende-se até às 05:59:59 de terça-feira e o aviso amarelo para o vento (vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros hora) até às 23:59:59 de segunda-feira.

A ilha do Porto Santo, contudo, está apenas sob aviso amarelo para chuva, também até às 05:59:59 horas de terça-feira.

O Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo está operacional, tendo já aterrado 12 das 35 chegadas agendadas para o dia de hoje.

O navio Lobo Marinho cancelou, na sexta-feira, a viagem com a ilha do Porto Santo devido às más condições meteorológicas.

O Serviço Regional de Proteção Civil, citando o IPMA, informava na sexta-feira que o estado do tempo no arquipélago da Madeira, entre o fim da tarde do dia 24 e a manhã do dia 28 (terça-feira) "será condicionado por uma depressão extratropical à qual deverá estar associada forte advecção de ar húmido e fortes movimentos verticais".

Apesar destas condições atmosféricas, os incidentes registados foram pequenas inundações e regularização de adufas.