Arquivada a queixa do juiz Ivo Rosa contra o juiz Carlos Alexandre

O Conselho Superior da Magistratura arquivou a queixa do juiz Ivo Rosa contra o juiz Carlos Alexandre por alegados atrasos no processo BES. Foi também chumbada a impugnação apresentada por cinco juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal sobre a redistribuição dos processos afetos aos juízes Ivo Rosa e Cláudia Pina.