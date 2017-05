Arquivado processo contra autarca de Góis por alegada difamação de vereador

Lusa 02 Mai, 2017, 17:39 | País

O debate instrutório decorreu no TIC, sem a presença de Maria de Lurdes Castanheira, representada pela advogada Arménia Coimbra, tendo a juíza concluído que "não há qualquer indício da prática do crime de difamação", disse a autarca do PS à agência Lusa.

Com o despacho de não pronúncia, o TIC de Coimbra encerra esta fase do processo, movido por José Rodrigues contra a presidente do município de Góis, no distrito de Coimbra, mas o vereador disse à Lusa estar "ainda a ponderar" um eventual recurso da decisão para o Tribunal da Relação de Coimbra.

Em janeiro, o Ministério Público (MP) pediu a condenação de Lurdes Castanheira a 120 dias de multa pelo crime de difamação agravado e calúnia.

No despacho de acusação, o MP da Comarca de Coimbra, através da Procuradoria de Juízo de Competência Genérica de Arganil, propunha que a presidente da Câmara fosse condenada ao pagamento total de 1.200 euros.

O processo remonta a 2014, quando José Rodrigues, eleito na lista do PS encabeçada por Castanheira, se sentiu ofendido por declarações públicas em que esta acusou o seu antigo "número dois" de "falta de lealdade e incompetência" no exercício das funções autárquicas.

"Não esperava outra decisão. As minhas declarações nunca tiveram outra qualquer intenção", disse à Lusa Lurdes Castanheira, explicando que, naquela ocasião, fez afirmações num contexto político que não visavam ofender José Rodrigues.

Essas e outras acusações foram divulgadas na imprensa, após terem sido proferidas também no final de uma sessão da Câmara de Góis, na qual José Rodrigues não participou.

Perante os restantes membros do executivo, a presidente disse ainda que o projeto político do PS para Góis "estava constantemente a ser desvirtuado pela louca sede de poder do vereador", a quem Castanheira retirou os pelouros e a confiança política.

"A arguida atuou com o intuito de ofender o assistente na sua honra e consideração e atingir o seu bom nome pessoal e profissional", segundo a acusação.

José Rodrigues exerce a profissão de técnico superior da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, em Lisboa.

À data dos factos, em dezembro de 2014, o vereador desempenhava funções a tempo inteiro na Câmara de Góis, tendo assumido a vice-presidência do órgão no anterior mandato, de 2009 a 2013.

Em dezembro de 2015, por proposta de José Rodrigues, a Câmara Municipal retirou à presidente as competências que tinha delegado em Lurdes Castanheira no início do mandato.

Em novembro de 2016, a socialista assumiu que vai candidatar-se, nas autárquicas deste ano, a um terceiro e último mandato como presidente da Câmara.

Entretanto, em março, também José Rodrigues anunciou a sua candidatura à autarquia pelo grupo de cidadãos "Independentes Por Góis".