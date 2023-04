Arquivo Ephemera mostra "Sinais da Liberdade"

Composta por cartazes, emblemas, autocolantes, postais, faixas, cinzeiros, pratos, discos, objetos das mais diversas naturezas e dos mais diferentes partidos políticos, a mostra testemunha a pluralidade da vida política e a diferença na paisagem visual surgida com o fim da ditadura, insere-se nas comemorações do 25 de Abril, em Lisboa, e abre no edifício onde funcionaram os antigos tribunais plenários da ditadura.O Arquivo Ephemera tem mais oito exposições, patentes ou em fase de preparação, em todo o país, algumas em circulação: "Desculpe o Transtorno Estamos a Mudar o Pais!!", com cartazes artesanais de protesto, no pavilhão multiusos de Argoncilhe, em Santa Maria da Feira; "AC | DC (Antes Covid| Depois Covid)", na Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, e "A Face dos Livros", na Biblioteca Eduardo Lourenço, na Guarda.Viseu acolhe "Proibido por Inconveniente", na Casa Amarela, e "Cartazes do 25 de Abril", na Escola Secundária Alves Martins, mostra que também vai à Escola Superior de Artes Aplicadas do Politécnico de Castelo Branco. Odemira recebe "Livros Censurados", no Espaço Criar.A mostra "Movimento sindical e resistência operária nos últimos anos da ditadura", com inauguração anunciada para maio, será repartida pela Manutenção Militar, em Lisboa, e pelas Oficinas da CP, no Barreiro.