Arranca hoje a época de incêndios e com vigilância muito eletrónica reduzida

Quanto ao número de operacionais, conta com quase de 10 mil elementos, até ao final deste mês.Depois, a partir de julho, há um reforço de meios humanos, para mais de 12 mil elementos, o maior contingente de sempre, já que é aí que tem início a fase mais crítica de fogos.A detecção de incêndios também vai contar, este ano, com um sistema integrado de vídeo-vigilância, para prevenção de fogos.Estava prevista a instalação de 37 câmaras em diversos concelhos das regiões de Coimbra e de Viseu Dão Lafões.

Metade destas câmaras de vídeo deveriam entrar em funcionamento a partir de hoje. No entanto, José Carlos Alexandrino, presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, diz que a pandemia acabou por limitar os planos iniciais.



Este sistema de vídeo-vigilância representa um investimento global de mais de 3 milhões e meio de euros. O sistema é monitorizado pela GNR, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil e serviços municipais de Proteção Civil.



As câmaras vão conseguir funcionar mesmo de noite, e assim permitir a detecção automática de colunas de fumo.



Algo que permite uma resposta mais rápida e que, na opinião do presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, teria feito toda a diferença, no passado, nesta região fustigada por incêndios florestais.