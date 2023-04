Arranca hoje nova greve no setor da Justiça

Desta vez, a paralisação decorre nos moldes tradicionais e por isso António Marçal estima que os impactos vão ser de grande monta.O dirigente do sindicato recorda que até ao final de março o protesto levou ao adiamento de cerca de 21 mil diligências e pode, nos próximos dias, adiar mais dez mil.O Governo já se comprometeu a ceder em algumas das reivindicações, mas o sindicato diz que ainda não tem informações em concreto.Para além do novo estatuto para a carreira, o sindicato exige que o Ministério da Justiça desbloqueie as promoções - já aprovadas - e que autorize o pagamento de um suplemento de 10 por cento em 14 prestações.O sindicato não exclue, em caso de as negociações não serem as melhores, estender o protesto até ao final do ano.A Associação Sindical dos Juízes apela ao empenho da ministra da Justiça para acabar com a greve.A paralisação soma atrasos a uma Justiça já de si lenta. Há tribunais que estão a remarcar os julgamentos adiados para daqui a um ano.Manuel Ramos Soares adianta que esta situação está a causar danos na Justiça e dá um exemplo à Antena 1 daquilo em que se tornou o dia a dia dos tribunais, desde que começou o protesto dos funcionários judiciais.A Associação Sindical dos Juízes considera justas as reivindicações dos funcionários judiciais. Manuel Ramos Soares deixa um pedido à ministra da Justiça: