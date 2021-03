Arranca hoje testagem nas escolas, creches e jardins de infância

Foto: Reuters

Um dia depois do regresso às aulas, arranca hoje o processo de testagem massiva nas escolas, creches e jardins de infância. 50 mil trabalhadores do setor público vão ser envolvidos nesta campanha de testes à Covid-19, que também inclui os funcionários dos estabelecimentos privados.