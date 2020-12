Arranca nova campanha solidária "Dê troco a quem precisa"

A ideia é doar o troco das compras e ajudar pessoas mais carenciadas, fragilizadas com a pandemia, no acesso aos medicamentos. A campanha decorre até ao dia 22 de dezembro.



Maria de Belém Roseira, embaixadora da Associação Dignitude, esteve no Bom Dia Portugal e deu a conhecer em que consiste esta campanha e quem é que ajuda.