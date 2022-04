Arranca o novo Ano Judicial com as mesmas críticas e o assinalar de velhos problemas

A abertura do ano judicial não é apenas uma estreia e uma oportunidade para os principais protagonistas desfiarem as reivindicações sobre os problemas do setor, mas o início de um novo ciclo, com a estreia da nova ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do novo presidente da Assembleia da República.Segundo o presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Ramos Soares,. Mas, apesar de serem necessárias reformas,

Já o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça considera que a atual composição do parlamento é uma “oportunidade única” para reformar o setor e criticou o regime de comissões de serviço de magistrados na política. Na cerimónia de abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, Henrique Araújo defendeu uma “alteração mais estrutural” do sistema judicial e abriu a porta a uma revisão da Constituição, ao salientar a nova composição da Assembleia da República.





“A atual distribuição de forças políticas no parlamento constitui uma oportunidade única para reformar o sistema de Justiça. Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia acabasse por vencer”, afirmou o presidente do STJ, assinalando que a abertura do ano judicial deve estabelecer “compromissos para um entendimento alargado” dos vários agentes do setor.



Para Henrique Araújo há um “limite intransponível” em qualquer reforma: “a intocabilidade da independência do poder judicial”. O presidente do STJ deixou ainda um aviso à classe política de que a justiça não resiste “sem uma produção legislativa de qualidade” e se esta se reger por esporádicos casos judiciais. Propôs ainda a “grande utilidade” da criação de um programa de avaliação das leis para aferir o seu impacto.



“Uma produção legislativa que não obedeça a impulsos espoletados por este ou por aquele caso judicial, pela atuação deste ou daquele tribunal ou por critérios de oportunidade política. As leis não se podem fazer com pressa, a rebate dos sinos”, referiu, acrescentando: “Tudo sem recurso aos modernos ‘outsourcings’ legislativos”.



Ainda em relação ao poder político, o presidente do STJ reiterou que o acesso aos Tribunais da Relação e ao Supremo ocorre “muito tardiamente” e alertou para o futuro agravamento das jubilações de magistrados, identificando uma medida prioritária para o futuro próximo: “É preciso intervir já, nomeadamente através da alteração da lei de acesso ao Centro de Estudos Judiciários e do reforço da sua capacidade formativa”.



Invocando a importância da transparência na Justiça, Henrique Araújo salientou a necessidade de uma reflexão sobre o regime de comissões de serviço de magistrados judiciais na política e adiantou mesmo que a opção deve ser exclusiva.



“Quando se escolhe a magistratura como profissão, essa escolha deve ter-se por definitiva. Se a vocação política despontar no percurso de magistrado, a opção por esse novo caminho não deverá permitir o regresso à judicatura”, disse.









O presidente da Assembleia da República prometeu empenhar-se para que o parlamento cumpra a parte que lhe diz respeito.

Quanto a Augusto Santos Silva, os sistemas legislativo e judicial devem trabalhar em conjunto para tornarem as leis mais rigorosas, simples e compreensíveis a todos.





O Presidente da República encerrou a cerimónia de abertura do ano judicial a criticar as sucessivas violações do Segredo de Justiça e os julgamentos na praça pública. Mas Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que isso também acontece porque a Justiça é demasiado lenta em Portugal.







A cerimónia de abertura oficial do ano judicial decorre no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, depois de sucessivos adiamentos e quando já faltam pouco menos de três meses para as férias judiciais e encerramento deste ano judicial.